Medici di base 406 posti e solo 5 candidati | Si fa poco per attrarre nuove leve

Il settore dei medici di base in Italia affronta una crescente carenza di professionisti, con soli cinque candidati per 406 posti disponibili. Il recente bando si è rivelato un fallimento, riuscendo a reclutare appena un medico per l’Asst Papa Giovanni e due per le aree di Bergamo Est e Ovest. Una situazione che evidenzia l’urgenza di strategie più efficaci per attrarre nuove leve e garantire un’assistenza sanitaria di qualità.

SANITÀ. Il bando è un flop: reclutato un dottore per l'Asst Papa Giovanni e due ciascuno per Bergamo Est e Ovest. Marinoni: «Equiparare il corso alle specializzazioni universitarie». Agazzi: «Con queste regole, pochi margini».

Nuova «chiamata» per i medici di base: bando da 406 posti - La formula è quella già testata a marzo, con numeri pantagruelici ma risultati risicati. ecodibergamo.it

Mancano i medici di base. Lista unica con le guardie. Sono 209 i posti vacanti: "Colpa del ruolo unico" - La carenza di medici di base, la terrorizzante mole di lavoro per i giovani professionisti e la necessità di strumenti tecnologici per migliorare l’assistenza sanitaria: tutti temi centrali nel ... ilrestodelcarlino.it

Medici di base nel Cremasco grave carenza, due comuni scrivono ad ATS

“La suddivisione in zone della provincia di Roma per l’individuazione degli ambiti carenti per i medici di base è illegittima”. L’accusa arriva dalla Fimmg, la Federazione italiana medici di famiglia, del Lazio. - facebook.com facebook

