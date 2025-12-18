Mediaset gli auguri di Natale di Pier Silvio Berlusconi fanno piangere tutti Video

Nel cuore delle festività, un gesto di Pier Silvio Berlusconi ha emozionato profondamente tutti durante l’evento natalizio di Mediaset. Tra brindisi, ricordi e un’atmosfera coinvolgente, il tradizionale appuntamento si è trasformato in un momento indimenticabile, capace di toccare le emozioni di chi era presente e di chi ha seguito da casa. Un Natale che resta nel cuore, tra memoria e speranza.

Un brindisi, una platea gremita e un ricordo che taglia il fiato. Il tradizionale appuntamento natalizio di Mediaset a Cologno Monzese quest’anno non è stato solo un momento aziendale, ma una vera scena da film: oltre 1.500 persone, cioccolata calda, la carica di Max Giusti e, soprattutto, gli auguri di Natale di Pier Silvio Berlusconi che hanno fatto commuovere tutti. Con la voce rotta dall’emozione e lo sguardo di chi sente sulle spalle una storia enorme, l’amministratore delegato ha ripercorso un anno definito «straordinario», quello del consolidamento di MFE – MediaForEurope, trasformando un discorso di lavoro in un momento profondamente personale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

