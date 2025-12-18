Media ‘Merz pronto a usare beni russi in Germania per Kiev’
Il dibattito sulla destinazione dei beni russi immobilizzati in Germania si fa più concreto. Merz, protagonista della proposta, mira a impiegare queste risorse per sostenere l’Ucraina, aprendo nuove prospettive sul ruolo delle istituzioni e sulla gestione delle proprietà statali di Mosca all’estero. Una mossa che potrebbe influenzare gli equilibri geopolitici e le strategie di aiuto internazionale.
Merz intende utilizzare il patrimonio della Banca centrale russa immobilizzato in Germania a sostegno dell'Ucraina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
