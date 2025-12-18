Me contro Te il matrimonio diventa un caso | Luigi Calagna e Sofia Scalia invitano i fan alle nozze-show ma i biglietti costano fino a 250 euro

Il matrimonio dei Me contro Te diventa un evento da show, con biglietti fino a 250 euro e fan pronti a vivere un’esperienza unica. Luigi Calagna e Sofia Scalia trasformano le nozze in un vero e proprio spettacolo, suscitando reazioni contrastanti: tra chi li difende come imprenditori e chi critica la commercializzazione. Un matrimonio che diventa caso di pubblico e media, tra entusiasmo e polemiche.

© Vanityfair.it - Me contro Te, il matrimonio diventa un caso: Luigi Calagna e Sofia Scalia invitano i fan alle nozze-show, ma i biglietti costano fino a 250 euro Da un lato c’è chi li difende come imprenditori, liberi di trasformare anche il matrimonio in uno spettacolo. Dall’altro, i critici si chiedono se ce ne fosse davvero bisogno, e ritengono che la loro scelta svuoti di significato l’idea di «invito». 🔗 Leggi su Vanityfair.it Leggi anche: Il fratello di Pazzini contro i turisti: "5 pizze in 16, cinesi di m...". E diventa un caso a Taiwan Leggi anche: Famiglia nel bosco, il caso diventa politico. Salvini contro i giudici, Meloni vuole l’ispezione La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. I 'Me contro Te' si sposeranno in uno show a Milano: l'annuncio del matrimonio; Me contro Te, il matrimonio diventa uno spettacolo aperto al pubblico: biglietti fino a 250 euro. La polemica: «L'invito non è a festeggiare, è a pagare»; Me Contro Te: il matrimonio diventa un mega-show, Luì e Sofì si sposeranno all'Arena di Milano; Me contro Te, il matrimonio sarà uno show: biglietti fino a 250€. Bufera social: «Monetizzano anche le nozze». Me contro Te, il matrimonio diventa uno spettacolo con biglietti fino a 250 euro. Esplode la polemica: “L’invito non è a festeggiare, è a pagare” - La giornalista Francesca Barra critica l’operazione lanciata dalla coppia: "Si monetizza l’intimità e si confonde l’invito con la vendita" I Me contro Te, ovvero gli youtuber Sofì e Luì, hanno deciso ... tpi.it

