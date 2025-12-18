mazzata sulle pensioni tutta la maggioranza propone modifiche attesa per la correzione al maxiemendamento del governo

Tutta la maggioranza si prepara a intervenire sull’emendamento del governo che ha suscitato scalpore, proponendo modifiche significative. La questione delle pensioni si fa sempre più complessa, con diverse forze politiche pronte a intervenire per trovare un equilibrio. L’attesa è alta per il maxiemendamento, mentre si delineano le strategie per affrontare questa delicate situazione che coinvolge milioni di cittadini.

Non solo la Lega ma tutta la maggioranza ha depositato proposte di modifica all’ emendamento del governo che ha previsto una inattesa stretta sulle pensioni. Anche se, come anticipato dalla premier Giorgia Meloni mercoledì sera, il punto di caduta dovrebbe essere una correzione del maxiemendamento depositato martedì in commissione. I tempi sono strettissimi visto che le votazioni sono più volte slittate e ora l’obiettivo è chiudere venerdì mattina per consentire poi l’arrivo del testo nell’aula del Senato lunedì e il voto in prima lettura subito prima di Natale. ” Le richieste della maggioranza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Scontro in maggioranza sulle pensioni. Lega: “Emendamento per cancellare le norme”; Pensioni, pronte le modifiche su riscatto lauree e finestre.

