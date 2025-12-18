Maxi sequestro di botti Fuochi d’artificio in otto depositi insicuri Dieci denunciati

Un maxi sequestro di fuochi d’artificio ha smascherato otto depositi insicuri, pronti per il Capodanno. Dieci persone sono state denunciate per aver accumulato scorte di botti in ambienti privi delle necessarie misure di sicurezza, mettendo a rischio non solo le attività commerciali vicine, ma anche le abitazioni circostanti. Un intervento fondamentale per prevenire incidenti e garantire la sicurezza pubblica durante le festività.

Scorte di "botti" per Capodanno. Ma in depositi senza le adeguate misure di sicurezza, con gravi rischi anche perché adiacenti ad altre attività commerciali e pure abitazioni. Con l'operazione "Innesco", il Comando provinciale della Guardia di finanza di Pavia ha sequestrato un totale di 4,5 tonnellate di materiale pirotecnico, stoccato in otto depositi "con modalità altamente pericolose per l'incolumità pubblica". L'esito è stato reso noto ieri, con dieci persone, presunte responsabili, indagate in stato di libertà "per i reati di detenzione illecita di materiale esplodente ed omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro".

