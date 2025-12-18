Maxi ristrutturazione per la casa di Mamma ho perso l’aereo | tornerà come appare nel film

È arrivato quel momento speciale che tutti aspettavamo: non il Natale, ma il ritorno di “Mamma ho perso l’aereo”. Questa volta, la casa di Kevin si trasforma grazie a una maxi ristrutturazione, pronta a sorprendere e incantare ancora una volta. Un progetto di restyling che riporta in vita i ricordi più belli del film, con un tocco di modernità e magia.

