Maxi lavori di Acque alla Borra | Un intervento atteso da anni

Sono terminati i maxi lavori di Acque alla Borra, un intervento di grande importanza atteso da anni dalla comunità locale. L’interconnessione tra gli acquedotti di La Borra e del Comune di Ponsacco rappresenta un passo fondamentale per migliorare la rete idrica e garantire un servizio più efficiente e affidabile. Un risultato che finalmente vede la luce dopo un lungo percorso di attese e investimenti.

© Lanazione.it - Maxi lavori di Acque alla Borra: "Un intervento atteso da anni" Si sono conclusi i lavori di Acque per l'interconnessione tra gli acquedotti di La Borra e del Comune di Ponsacco, un'opera attesa da anni dalla comunità di La Borra arrivata a compimento. La stessa azienda che gestisce il servizio idrico sul territorio e che ha effettuato l'intervento annuncia la fine delle operazioni. "Un intervento strategico per il servizio idrico locale, che segna un passaggio a suo modo "storico" per il territorio e che porterà benefici concreti e duraturi nel tempo – dicono da Acque –. L'intervento, realizzato dal gestore idrico con un investimento da 450mila euro, consente di superare la separazione tra due reti fino a oggi indipendenti, creando un sistema più solido e affidabile.

