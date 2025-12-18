Maxi fabbrica di sigarette illegali scoperta tra Lazio e Sicilia | sequestri per tonnellate di tabacco

Una maxi operazione delle forze dell’ordine ha smantellato una vasta rete di produzione e distribuzione di sigarette illegali tra Lazio e Sicilia. La Guardia di Finanza, congiuntamente, ha sequestrato tonnellate di tabacco e smantellato un’organizzazione dedita al contrabbando, evidenziando l’efficacia delle indagini e l’impegno per contrastare il fenomeno.

Maxi fabbrica di sigarette illegali scoperta tra Lazio e Sicilia: sequestri per tonnellate di tabacco L'operazione della Guardia di Finanza. I Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Palermo, in collaborazione con i colleghi di Roma e Frosinone, hanno smantellato una vasta organizzazione dedita alla produzione e allo stoccaggio di sigarette di contrabbando. L'operazione ha portato alla scoperta di due stabilimenti industriali clandestini, situati a Pomezia e Ferentino, utilizzati per la lavorazione illegale del tabacco. Linee di produzione su scala industriale. L'organizzazione aveva allestito due vere e proprie linee di produzione su larga scala, complete di macchinari e attrezzature all'avanguardia, in grado di produrre fino a 4 milioni di sigarette al giorno.

