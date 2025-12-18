Maxi-esodo verso Losanna Speranza e contestazione | in 1000 nel settore ospiti La Fiesole non perdona più
Un maxi-esodo verso Losanna accende tensioni e speranze, con mille tifosi nel settore ospiti pronti a far sentire la propria voce. La Fiesole non accetta più passivamente le difficoltà e le contestazioni si fanno sentire, creando un’atmosfera carica di emozioni e aspettative. I cori di protesta si moltiplicano, testimoniando la passione e il malcontento dei supporter nei confronti di dirigenza e proprietà.
Nel settore ospiti di Losanna i cori di contestazione all’indirizzo di dirigenza e proprietà sono già assicurati. Nonostante l’entusiasmo con cui il tifo organizzato viola ha risposto alla trasferta in Svizzera (saranno quasi 900 i sostenitori presenti nel modernissimo Stade de la Tuilière, con lo spicchio riservato ai supporter italiani andato sold-out nel giro di poche ore dalla messa in vendita dei biglietti), l’umore che ha accompagnato - e accompagnerà - la stragrande maggioranza degli ultras in arrivo in queste ore nel Canton Vaud è decisamente nero. Proprio come quello che tutta Firenze aveva domenica, dopo l’umiliante ko interno contro il Verona che ha fatto sprofondare ancor di più Ranieri e soci all’ultimo posto della Serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Massive exodus to Lausanne. Hope and protest: 1000 in the away section. Fiesole no longer forgiving.
