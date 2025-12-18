Maxi carambola all' incrocio | tra i veicoli coinvolti anche un' ambulanza

Questa mattina a Calvizzano, un grave incidente ha coinvolto diversi veicoli, tra cui un'ambulanza, all’incrocio con Mugnano. La maxi carambola ha causato scompiglio e preoccupazione tra i testimoni. Fortunatamente, non sono stati riportati feriti gravi, ma l’episodio ha messo in evidenza l’importanza della prudenza alla guida e della sicurezza stradale.

Paura questa mattina a Calvizzano per un incidente avvenuto all’incrocio con Mugnano. Diversi veicoli, tra cui un'ambulanza, sono rimasti coinvolti in una maxi carambola.Secondo le prime ricostruzioni, come riporta TerraNostra News, due utilitarie si sarebbero scontrate; nella dinamica è rimasta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

