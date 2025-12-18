Maxi carambola all' incrocio | tra i veicoli coinvolti anche un' ambulanza

Questa mattina a Calvizzano, un grave incidente ha coinvolto diversi veicoli, tra cui un'ambulanza, all’incrocio con Mugnano. La maxi carambola ha causato scompiglio e preoccupazione tra i testimoni. Fortunatamente, non sono stati riportati feriti gravi, ma l’episodio ha messo in evidenza l’importanza della prudenza alla guida e della sicurezza stradale.

Incidente a Calvizzano, auto distrutte: coinvolta anche un’ambulanza - Paura a Calvizzano, all’incrocio nei pressi dell’atelier sposa tra Mugnano e Marano, dove nella notte si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto più ... msn.com

Maxi carambola tra cinque veicoli. Provinciale chiusa: traffico in tilt - Anche dalle parti di San Giovanni in Marignano, lungo la strada provinciale 17 dove - ilrestodelcarlino.it

L’incrocio tra via Emilia e via Abruzzo è stato teatro di un violento incidente verificatosi nella serata di ieri, mercoledì 10 dicembre. Tre i mezzi coinvolti uno dei quali, un furgone, nel momento dell’impatto era parcheggiato. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.