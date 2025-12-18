Maxi blitz contro il contrabbando | scoperta fabbrica di sigarette a Ferentino

Un maxi blitz internazionale, coordinato dalla Procura Europea, ha smantellato una vasta rete di contrabbando di sigarette. Durante l’operazione a Ferentino, sono state scoperte una fabbrica clandestina e ingenti quantità di tabacco illegale, mettendo sotto assedio un sistema criminale su scala europea. Un colpo durissimo alle attività illecite nel settore, volto a tutelare legalità e sicurezza dei cittadini.

Un'operazione internazionale coordinata dalla Procura Europea (EPPO) ha smantellato una colossale organizzazione dedita alla produzione illegale di tabacchi. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, supportati dai colleghi di Roma e Frosinone, hanno fatto irruzione in due stabilimenti.

