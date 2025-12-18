Max Angioni in un nuovo spettacolo a Milano Orari e biglietti

Max Angioni torna a Milano con il suo nuovo spettacolo “Anche meno – Round finale” al Teatro Arcimboldi, dal 30 dicembre al 4 gennaio 2026. Dopo i successi dei tour precedenti, il comico porta in scena un’esibizione imperdibile, tra risate e sorprese. Scopri orari e dettagli per vivere questa esperienza unica e lasciarti coinvolgere dal suo umorismo irresistibile.

© Milanotoday.it - Max Angioni in un nuovo spettacolo a Milano. Orari e biglietti Dopo il successo travolgente dei tour passati, Max Angioni torna al Teatro Arcimboldi con il suo show "Anche meno – Round finale", dal 30 dicembre al 4 gennaio 2026.Lo spettacoloQuesti ultimi appuntamenti al Teatro Arcimboldi chiuderanno il percorso di uno spettacolo capace di consacrare Max.

Max Angioni: «Guadagnavo 8mila euro all'anno: quando la ruota ha iniziato a girare mi sono concesso tanti lussi ma ho capito che le cose importanti sono altre. Sto imparando ... - Round finale, il comico riflette sul periodo che sta attraversando e sulle cose con cui sta facendo pace ... vanityfair.it

Max Angioni torna al Teatro degli Arcimboldi dal 30 dicembre al 3 gennaio con "Anche meno - round finale" - Dopo una stagione trionfale segnata da sold out e standing ovation in oltre 20 città d’Italia e d’Europa, tra cui Lugano, Zurigo, Barcellona, Berlino, Londra e Parigi, Max Angioni torna sul palco del ... milanotoday.it

MAX ANGIONI - I DRONI RUSSI

Max Angioni torna a teatro con un nuovo spettacolo e racconta a Vanity Fair la sua crescita personale tra successi, difficoltà e riflessioni sulla vita. https://serial.everyeye.it/notizie/max-angioni-prima-successo-vivevo-8-mila-euro-anno-848846.htmlutm_medi - facebook.com facebook

