Mauro Icardi torna in A? Romano | Como e Milan al…

Mauro Icardi torna a fare notizia in Serie A, alimentando le speculazioni sul suo futuro. Dopo anni tra Inter e altri club europei, il suo possibile ritorno in Italia continua a catturare l’attenzione dei tifosi e degli esperti di mercato, con diversi club pronti a valutare un suo eventuale acquisto. La sua esperienza e il suo talento restano un argomento di grande interesse nel panorama calcistico italiano.

Mauro Icardi torna in A. Il futuro di Mauro Icardi continua a far discutere in Serie A. L’ex capitano dell’ Inter, protagonista di numerose stagioni con la maglia nerazzurra, torna al centro delle voci di mercato, con diversi club italiani che starebbero valutando un suo possibile ritorno in Italia. Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha fornito aggiornamenti chiari sulla situazione dell’attaccante argentino. “ Si è parlato anche di Mauro Icardi come opzione per il Como. Prima se ne era parlato come opzione per il Milan, ma i rossoneri stanno avanzando forte e molto rapidamente per Niclas Fullkrug “, ha spiegato Romano. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Wanda Nara torna su Mauro Icardi: “Ecco come l’ho fatto diventare capitano dell’Inter”

Leggi anche: Concorrenza a Milan e Roma: il Como fa sul serio per Icardi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Icardi, col Gala è rottura totale. Mauro sogna la Serie A: è stato proposto al Milan; Icardi pronto a lasciare la Turchia: ecco il 9 che servirebbe a Roma e Milan; Icardi-Galatasaray è finita: proposto a Roma, Milan e Como, ma occhio alla Liga; Clamoroso Icardi: torna a Milano? Moretto: “Proposto al Milan e mi hanno detto che…”.

Icardi torna in Serie A? Romano svela: “Rumors su queste due italiane, mi risulta che…” - Attenzione al futuro di Mauro Icardi, ex capitano dell'Inter: così Fabrizio Romano ha parlato dell'argentino sul suo canale YouTube ... msn.com