Mattia Casse | Mi piace il pettorale numero 1 Meno male che so saltare…

Mattia Casse si distingue nella prima discesa libera di Val Gardena della Coppa del Mondo 2025-2026, chiudendo al sesto posto in un recupero importante. Con il pettorale numero 1 e un atteggiamento positivo, l’azzurro mostra fiducia e determinazione, confidando nelle proprie capacità, anche dopo aver ricordato scherzosamente di saper saltare. Un inizio promettente per la stagione, che lascia ben sperare per le prossime sfide sulla neve.

Mattia Casse termina sesto in Val Gardena nella prima discesa libera maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, recupero di quella non disputata a Beaver Creek: l’azzurro rivela sensazioni positive ai microfoni di Rai Sport HD al termine della propria prova. La lunga attesa prima del via: “ Io ho sempre detto che l’uno piace, poi in discesa fai le prove, quindi non cambia niente: siamo andati, poi venuti, siamo andati su in hospitality, poi si ritorna giù. Fa parte del gioco, siamo discesisti i tempi d’attesa sono lunghi “. L’ analisi della gara: “ Ho fatto dei salti belli lunghi, infatti mentre saltavo pensavo ‘Meno male che so saltare, perché sennò. 🔗 Leggi su Oasport.it

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

