matthew mcconaughey torna nel mondo delle rom com con positano

Matthew McConaughey si prepara a tornare nel genere delle rom-com con il nuovo progetto

L'attore premio Oscar sembra vicino a trovare l'accordo con la produzione del film che avrà come star femminile Zoe Saldaña. Matthew McConaughey sembra stia per tornare nel mondo delle commedie romantiche che lo hanno reso una star in tutto il mondo. L'attore, secondo le fonti di Deadline, è infatti impegnato nelle trattative con la produzione di Positano, un nuovo film che potrebbe vederlo protagonista accanto a Zoe Saldaña. I primi dettagli del film Il progetto sarà diretto da Daniel Roher, mentre la sceneggiatura è firmata da Alessandro Tanaka e Brian Gatewood. La trama di Positano è ancora avvolta dal mistero, tuttavia la storia dovrebbe avere al centro una scappatella romantica ambientata nella città italiana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

