Matteo Salvini | il video da Casalecchio

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Salvini ha partecipato all'abbattimento dell'ultimo diaframma della galleria di Casalecchio, segnando un importante traguardo per le infrastrutture italiane. Con un messaggio di gratitudine, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottolineato come questo intervento rappresenti il risultato di un percorso iniziato anni fa, simbolo di impegno e sviluppo per il territorio.

matteo salvini il video da casalecchio

© Ilrestodelcarlino.it - Matteo Salvini: il video da Casalecchio

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti all'abbattimento dell'ultimo diaframma della galleria Casalecchio: "È una giornata di ringraziamenti per il completamento di un lavoro che parte da lontano". Video di Rosalba Carbutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: I falsi video di Matteo Salvini sul voto delle ‘ndrine in Calabria e contro gli scioperi

Leggi anche: Matteo Salvini: «Piano casa straordinario per il Veneto, alloggi per chi risiede da più anni in regione»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Manovra, Salvini: no allungamento età pensione, trovare soldi altrove - (askanews) – “La posizione della Lega è chiara: qualcuno tecnicamente aveva ipotizzato di allungare l’età, di allungare le finestre, di rimettere in discussione anche il r ... msn.com

Matteo Salvini al Meeting Rimini 2025/ Diretta video incontro: “luoghi da costruire e vie per raggiungerli” - Incontro al Meeting di Rimini 2025 con il vicepremier Matteo Salvini su infrastrutture e futuro: la diretta video streaming con i responsabili di FS e ACEA SALVINI E IL MONDO DELLE INFRASTRUTTURE ... ilsussidiario.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.