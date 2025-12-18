Matteo Salvini | il video da Casalecchio
Matteo Salvini ha partecipato all'abbattimento dell'ultimo diaframma della galleria di Casalecchio, segnando un importante traguardo per le infrastrutture italiane. Con un messaggio di gratitudine, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottolineato come questo intervento rappresenti il risultato di un percorso iniziato anni fa, simbolo di impegno e sviluppo per il territorio.
Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti all'abbattimento dell'ultimo diaframma della galleria Casalecchio: "È una giornata di ringraziamenti per il completamento di un lavoro che parte da lontano". Video di Rosalba Carbutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
