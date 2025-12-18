Matteo Salvini e l’ultimo diaframma della Nuova Porrettana | Auto entro l’estate E sul Passante | C’è il nodo di Autostrade Video

Matteo Salvini si presenta a Bologna con ottimismo, annunciando l’auto entro l’estate e affrontando le questioni sul Passante e il nodo di Autostrade. Arrivato per l’abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria, il vicepremier sottolinea l’importanza dei lavori per il miglioramento delle infrastrutture, mentre si prepara a portare avanti le sfide del settore in un momento di grande attenzione per le opere pubbliche.

Casalecchio (Bologna), 18 dicembre 2025 – “Una bella giornata ”, dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, arrivato alle porte di Bologna per l’abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria all’interno dello stralcio Nord del nodo ferro stradale di Casalecchio. In poche parole: la nuova Porrettana. Nuova Porrettana: il video dell'ultimo diaframma che cade Un abbattimento che porta al completamento dello scavo della galleria con un investimento complessivo da parte di Anas (Gruppo Fs italiane) di 190 milioni di euro. E mentre la ruspa davanti a tutte le autorità, tra le altre, il sindaco Matteo Ruggeri all’assessora regionale alle Infrastrutture Irene Priolo – butta giù la mega parete di cemento, il ministro annuncia i prossimi passi per lo stralcio Nord: “L’impegno è che già questa estate passino le prime auto ”, visto che il completamento dei lavori sarà all’inizio del prossimo anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

