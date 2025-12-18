Matteo Salvini assolto dalla Corte di Cassazione Il vicepremier dichiara | Difendere i confini non è reato

La Corte di Cassazione ha assolto Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio legate al caso Open Arms. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture commenta: “Difendere i confini non è reato”. La decisione rappresenta un importante epilogo per una vicenda che ha suscitato ampio dibattito pubblico e politico in Italia.

La Corte di Cassazione ha assolto Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per il caso Open Arms. La sentenza, dopo cinque ore di camera di consiglio, ha respinto il ricorso contro l'assoluzione di primo grado presentato precedentemente dalla Procura di Palermo. I fatti risalgono all'agosto del 2019, quando Salvini impedì per 19 giorni lo sbarco di 147 migranti a Lampedusa. I soccorsi dalla ONG Open Arms, nel corso di tre diverse operazioni, sono riusciti a mettere in salvo i migranti.

