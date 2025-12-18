Matteo cerca visibilità sfruttando la crisi viola

In un momento di grande difficoltà per la Fiorentina, Matteo tenta di emergere sfruttando la crisi viola. La situazione complessa si trasforma così in un’occasione per alcuni di attirare l’attenzione, alimentando polemiche e posizionandosi sul palcoscenico pubblico. Un gesto che solleva interrogativi sulla reale intenzione e sul rispetto verso una squadra e una tifoseria già provate.

"Mi dispiace molto che Renzi sfrutti una situazione così difficile e delicata della Fiorentina per fare polemica politica e cercare un po’ di visibilità. Non è a prima volta che lo fa". Risposta asciutta e al vetriolo quella dell’europarlamentare dem ed ex sindaco di Firenze Dario Nardella tirato in ballo ieri in un’intervista a La Nazione dal leader di Iv Matteo Renzi che, a proposito del momento sportivamente drammatico della Fiorentina, aveva sottolineato che "uno stadio ridicolo" danneggerebbe la squadra aggiungendo poi: "Mi vergogno da fiorentino di quel che ha fatto Nardella". "Io sto ai fatti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

