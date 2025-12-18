Matrimoni a Carpi dal 2026 sarà possibile sposarsi anche nella Torre dell' Uccelliera

A partire dal 2026, Carpi offrirà un nuovo affascinante scenario per i matrimoni civili: la Torre dell’Uccelliera. Questo storico e suggestivo luogo si aggiunge alle sedi ufficiali, arricchendo le possibilità di celebrare un’unione speciale in ambienti unici e carichi di storia. La giunta comunale ha infatti approvato le modifiche al Disciplinare organizzativo, ampliando le opzioni per le coppie desiderose di vivere un giorno indimenticabile in un contesto esclusivo.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.