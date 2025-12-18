Matis Club riapre tornano le serate in discoteca a Bologna | il programma di dicembre

Il Matis Club di Bologna riapre le sue porte, riportando le emozioni delle serate in discoteca. Dopo un periodo di pausa, l’attesa è terminata: il 19 e 20 dicembre il club torna a vivere con due serate all’insegna della musica, del ritmo e del divertimento. Preparati a ballare e a lasciarti coinvolgere dall’atmosfera unica che solo il Matis Club sa offrire.

© Ilrestodelcarlino.it - Matis Club riapre, tornano le serate in discoteca a Bologna: il programma di dicembre Bologna, 18 dicembre 2025 – Dopo mesi di chiusura, l’attesa è finita. Il Matis Club di Bologna torna a far ballare e divertire venerdì 19 e sabato 20 dicembre con due serate piene di energia e divertimento. Venerdì sera è in programma ‘VidaLoca opening party’, mentre sabato 20 ‘Club Splendore’. Gli altri appuntamenti in programma. La festa continua martedì 23 dicembre con ‘22Simba’, il giorno di Natale ci sarà il party ‘Why not’ – uno dei grandi classici del Matis –, mentre sabato 27 torna ‘VidaLoca’. Mercoledì 31 si saluterà l'anno insieme alla musica de Il Pagante, si potrà ballare anche sulle note del suo ultimo singolo ‘Milano Cortina’, uscito lo scorso 5 dicembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Il Matis riapre a Bologna: Di Pasqua firma il debutto invernale Leggi anche: Riapre la discoteca P1 di Abano Terme con tre serate da non perdere Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il ritorno del Matis Club. Matis Club riapre, tornano le serate in discoteca a Bologna: il programma di dicembre - Da venerdì 19 dicembre riapre una delle più amate discoteche bolognesi con l’evento ‘VidaLoca opening party’, mentre sabato 20 c’è ‘Club Splendore’. msn.com

Matis Club presenta @clubsplendore Il Natale, i tuoi portici, le tue vie luminose, le tue curve vertiginose.On decks: @spillo_clampitalia, @sparkling_attitude, @sirandbrandz, @nicolazucchi 20 Dicembre Matis Club 338 588 8777 Dani #MatisClub # - facebook.com facebook

