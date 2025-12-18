Matilde morta a 20 anni C’era una gara di velocità E la sua auto è stata travolta
Una tragica fatalità o un’azione deliberata? La morte di Matilde Baldi, 20 anni, avvenuta a Torino durante una gara di velocità, ha sconvolto la comunità. L’incidente, avvenuto il 18 dicembre 2025, ha sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza e sulle responsabilità di eventi clandestini. La giovane perde la vita mentre la città si interroga sulle cause di questa drammatica perdita.
Torino, 18 dicembre 2025 – Emerge l’ipotesi di una gara tra auto di grossa cilindrata dietro la morte di Matilde Baldi, 20 anni, di Montegrosso d’Asti. L’incidente risale a giovedì 11 dicembre, poco dopo le 20.30, lungo il tratto dell’A33 Asti-Cuneo, nei pressi di Asti. La giovane viaggiava a bordo di una Fiat 500, guidata dalla madre Elvia Pia, quando all’improvviso è avvenuto lo schianto: l’utilitaria è stata tamponata violentemente da una Porsche 911 Gt3 con targa tedesca. Madre e figlia sono state soccorse e trasportate d’urgenza in ospedale. La madre ha riportato gravi ferite al volto, ma non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
