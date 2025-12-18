Mathilde del Belgio per il concerto di Natale la regina si veste d' oro Ma a brillare è tutta la royal family

Durante il concerto di Natale a palazzo, Mathilde del Belgio incanta con un outfit dorato firmato Natan. La regina splende, ma tutta la royal family cattura l’attenzione con look eleganti e raffinati, rendendo l’evento un vero e proprio spettacolo di stile e tradizione natalizia.

© Vanityfair.it - Mathilde del Belgio, per il concerto di Natale la regina si veste d'oro. Ma a brillare è tutta la royal family Per il tradizionale concerto a palazzo la sovrana ha scelto il suo outfit più scintillante firmato Natan. La figlia Elisabeth ha brillato con le stelle ricamate sull'abito Rebecca Vallance mentre la sorella Eléonore ha puntato sui lustrini del party dress griffato Ba&Sh. 🔗 Leggi su Vanityfair.it Leggi anche: Regina Mathilde del Belgio: che chic con il suo nuovo bob Leggi anche: Mathilde del Belgio, gli abiti della regina con il presidente Mattarella sono un omaggio all'Italia e a Giorgio Armani Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Non solo presidenti e capi di governo. Per la riapertura in grande stile della cattedrale di Notre-Dame, sono arrivate a Parigi alcune teste coronate, dal principe William, che ha fatto le veci di re Carlo, alla regina Mathilde del Belgio. Ecco i presenti (e i grandi a - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.