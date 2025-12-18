Mathilde del Belgio per il concerto di Natale la regina si veste d' oro Ma a brillare è tutta la royal family
Durante il concerto di Natale a palazzo, Mathilde del Belgio incanta con un outfit dorato firmato Natan. La regina splende, ma tutta la royal family cattura l’attenzione con look eleganti e raffinati, rendendo l’evento un vero e proprio spettacolo di stile e tradizione natalizia.
Per il tradizionale concerto a palazzo la sovrana ha scelto il suo outfit più scintillante firmato Natan. La figlia Elisabeth ha brillato con le stelle ricamate sull'abito Rebecca Vallance mentre la sorella Eléonore ha puntato sui lustrini del party dress griffato Ba&Sh. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
