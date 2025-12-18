Materazzi non dimentica il Mondiale per Club | 18.122010 | Inter campione di tutto – FOTO

Il 18 dicembre 2010, l’Inter di Materazzi scriveva una pagina indelebile nella sua storia, conquistando il Mondiale per Club. Quindici anni dopo, quella data resta un ricordo vivo, simbolo di un trionfo leggendario culminato in una finale senza eguali contro il Mazembe. Un momento che ha consacrato i nerazzurri come campioni del mondo, un’impresa che ancora oggi suscita emozioni e orgoglio tra i tifosi.

Mondiale per Club. Il 18 dicembre resta una data scolpita nella memoria nerazzurra. Quindici anni fa l’ Inter completava un percorso leggendario salendo sul tetto del mondo, conquistando il Mondiale per Club al termine di una finale senza storia contro il Mazembe. Un successo che certificò la grandezza di una squadra capace di dominare in Italia, in Europa e oltre i confini continentali. Quella sera l’ Inter mostrò una superiorità netta, chiudendo il cerchio di una stagione irripetibile. Il trionfo mondiale rappresentò l’ultimo tassello di un ciclo vincente, simbolo di un gruppo entrato di diritto nella storia del calcio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

