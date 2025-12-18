Un materasso abbandonato da oltre 15 giorni davanti al mercato coperto di Porta Nuova diventa il simbolo di una problematica ambientale e di decoro urbano. Un lettore denuncia la situazione, inviando più scatti nel corso del tempo, tutti immortalando lo stesso oggetto ormai da tempo dimenticato. La presenza di questo rifiuto abbandonato solleva domande sulla gestione dei rifiuti e sulla cura della città, invitando a riflettere sul rispetto degli spazi pubblici.

© Ilpescara.it - "Materasso lasciato da oltre 15 giorni fuori dal mercato coperto di Porta Nuova e mai rimosso": la denuncia di un lettore

Di foto ne avrebbe scattate più di una e in momenti diversi, ma l'inquadratura è sempre la stessa: quella di un materasso lasciato a ridosso del mercato coperto di via dei Bastioni. Da oltre 15 giorni sarebbe stato lasciato lì, in via Lucio Valerio, e fino ad ora nessuno si sarebbe preoccupato di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

