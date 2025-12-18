MasterChef Italia | va in scena il secondo Live Cooking e i Creative Test

Questa sera torna MasterChef Italia con il secondo Live Cooking e i Creative Test, pronti a mettere alla prova le abilità degli aspiranti chef. Dopo la prima emozionante puntata, otto concorrenti hanno già conquistato il grembiule bianco, ma il percorso è ancora lungo e ricco di sfide avvincenti. Non perdere gli sviluppi di questa appassionante gara culinaria.

© 361magazine.com - MasterChef Italia: va in scena il secondo Live Cooking e i Creative Test In onda questa sera. Dopo la prima serata di MasterChef Italia, otto aspiranti chef hanno già realizzato il sogno di indossare il grembiule bianco con il proprio nome. Questa sera, giovedì 18 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, andrà in onda la seconda serata, durante la quale altri cuochi amatoriali avranno la preziosa occasione di conquistare l'approvazione del trio di giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli negli ultimi Live Cooking. Sarà proprio a loro il compito di valutare i piatti dei nuovi aspiranti e decidere chi meriterà un posto nella Masterclass.

