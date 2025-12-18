Massari attacca | Il turismo vola con buona pace delle denigrazioni di Vignali

Il turismo a Parma registra un forte incremento nei primi dieci mesi del 2025, smentendo le critiche di Vignali. Secondo i dati Istat, i numeri parlano chiaro: la città sta vivendo un momento di grande fermento e crescita. Massari sottolinea come i risultati concreti dimostrino il successo delle strategie adottate, confermando che Parma si conferma come una destinazione attrattiva e in continua espansione.

“La verità è nei numeri: il turismo a Parma vola. Nei primi dieci mesi del 2025, secondo Istat, la nostra città ha registrato 416.000 arrivi (+14,2%) e 804.000 pernottamenti (+10,15%). Non un semplice incremento, ma una crescita a doppia cifra che la conferma locomotiva turistica dell’Emilia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

