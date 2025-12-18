Masiello | l' agricoltura e la tabacchicoltura europea unite contro politiche squilibrate

A Bruxelles, agricoltori e tabacchicoltori europei si sono riuniti in una manifestazione di forte partecipazione, unendo le loro voci contro politiche squilibrate. L'evento ha sottolineato l'importanza di politiche agricole, commerciali, fiscali e di bilancio più eque e rispettose del lavoro degli agricoltori, rafforzando il senso di comunità e di impegno condiviso per un futuro sostenibile e giusto per il settore.

© Iltempo.it - Masiello: l'agricoltura e la tabacchicoltura europea unite contro politiche squilibrate La manifestazione a Bruxelles ha rappresentato un momento di partecipazione straordinario e trasversale di tutti i sistemi agricoli europei, uniti nel chiedere alla Commissione politiche agricole, commerciali, fiscali e di bilancio più eque, coerenti e rispettose del lavoro degli agricoltori. Lo dichiara Gennarino Masiello, Vice Presidente nazionale di Coldiretti e Presidente di UNITAB Europa, a margine della mobilitazione che ha visto la presenza di migliaia di agricoltori italiani ed europei davanti alle istituzioni comunitarie. Per il settore del tabacco greggio – prosegue Masiello – la partecipazione è stata particolarmente significativa. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Coldiretti, Festa del ringraziamento: Masiello reclama attenzione per l’agricoltura Leggi anche: Coldiretti Avellino a Bruxelles per protestare contro le politiche europee sull'agricoltura Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Masiello: l'agricoltura e la tabacchicoltura europea unite contro politiche squilibrate - La manifestazione a Bruxelles ha rappresentato un momento di partecipazione straordinario e trasversale di tutti i sistemi agricoli europei, uniti ... iltempo.it

Il campano Gennarino Masiello eletto presidente dei produttori europei di tabacco - Grande successo in termini di partecipazione e di contributi al 38° congresso di Unitab Europa, l’associazione del produttori europea che avrà una guida italiana, con che l’elezione del neo presidente ... ilmattino.it

Tabacco, Masiello alla guida dei produttori europei - Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale di Coldiretti e Presidente di ONT Italia, è stato eletto presidente di UNITAB EUROPA, l’Unione Europea dei Produttori di Tabacco. ilsole24ore.com

Remo De Ieso. Shofik · Fragments of Time. #primopiano #coldirettibenevento @inprimopiano Remo De Ieso Coldiretti Benevento Coldiretti Salvatore Loffreda Angelica De Ieso Gennarino Masiello Rino Lemmo - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.