Masiello Coldiretti-Unitab | No a politiche europee squilibrate

Gli agricoltori italiani manifestano a Bruxelles, denunciando le conseguenze di una riforma della Politica Agricola Comune che, secondo le loro associazioni, minaccia la stabilità del settore a causa dei tagli ai fondi. Masiello di Coldiretti-Unitab sottolinea la necessità di politiche più equilibrate per sostenere il mondo agricolo e garantire un futuro sostenibile.

Agricoltori in piazza a Bruxelles per protestare contro la riforma della Pac che, secondo le associazioni di categoria, col taglio dei fondi mette in pericolo il settore. "La manifestazione ha rappresentato un momento di partecipazione straordinario e trasversale di tutti i sistemi agricoli europei, uniti nel chiedere alla Commissione politiche agricole, commerciali, fiscali e di bilancio più eque, coerenti e rispettose del lavoro degli agricoltori". Lo dichiara Gennarino Masiello, vice presidente nazionale di Coldiretti e presidente di UNITAB Europa, a margine della mobilitazione che ha visto la presenza di migliaia di agricoltori italiani ed europei davanti alle istituzioni comunitarie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

