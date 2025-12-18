Masaniello era davvero un camorrista? Dubbi e polemiche su un vecchio video del prof Barbero

Masaniello, figura leggendaria di Napoli, continua a suscitare dibattiti: era un camorrista o un simbolo di rivolta popolare? Un vecchio video del prof. Barbero riaccende le polemiche, ma l’analisi storica ci invita a superare gli stereotipi, rispettando metodo e fonti. La Napoli del Seicento, complessa e sfaccettata, merita di essere compresa nel suo contesto, lontano dalle semplificazioni.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.