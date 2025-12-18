Marylin Manson la causa per violenza sessuale intentata dall’ex assistente è stata archiviata un’altra volta

Ancora una volta, Marilyn Manson si è visto archiviare un procedimento giudiziario legato a un’accusa di violenza sessuale avanzata da un’ex assistente. La lunga battaglia legale prosegue, ma questa recente decisione segna un’altra vittoria per la rockstar, che continua a difendersi dalle accuse con fermezza e determinazione.

© Metropolitanmagazine.it - Marylin Manson, la causa per violenza sessuale intentata dall'ex assistente è stata archiviata un'altra volta Nel lungo braccio di ferro tra Marylin Manson e la giustizia, la rockstar ha recentemente avuto la meglio ancora una volta, riguardo la causa per violenza sessuale intentata da un'ex assistente. Secondo quanto riportato da Rolling Stone il 16 dicembre un giudice ha archiviato la causa per violenza sessuale e percosse intentata contro il cantante dalla sua ex assistente, Ashley Walters, a Los Angeles. Nella sentenza si afferma che le prove mostrate dalla donna esulano dalla prescrizione e non possono essere riprese sulla base della sua argomentazione secondo cui i ricordi del presunto abuso erano stati soppressi.

