’Mary of Modena’ le nuove carte accessibili all’archivio storico

Un manoscritto autografo, una regina in esilio e un progetto che restituisce al pubblico una pagina straordinaria di storia europea. L’Archivio Storico del Comune di Modena ha completato un intervento di catalogazione, restauro e digitalizzazione che rende accessibili le carte di Maria Beatrice d’Este, regina d’Inghilterra, conosciuta come Mary of Modena, raccontando in prima persona la fuga della sovrana e del neonato Principe di Galles durante la Gloriosa Rivoluzione del 1688. Al centro del fondo, recentemente acquisito grazie ad un finanziamento di 25.000 euro della Regione, c’è il racconto autografo di Francesco Riva, pittore bolognese della bottega del Guercino e guardarobiere della regina, che nell’agosto del 1689 descrive "a futura memoria" riunioni segrete, partenze notturne attraverso il giardino del palazzo reale, la traversata del Tamigi e l’approdo sulle coste francesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

