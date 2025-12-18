Martina Franca consegnati dall’Amministrazione Comunale i nuovi bus a metano per il trasporto pubblico locale

Martina Franca si distingue ancora una volta per il suo impegno verso un trasporto pubblico più sostenibile. Questa mattina, in piazza D’Angiò, sono stati consegnati ufficialmente quattro nuovi bus a metano, simbolo di un passo avanti verso un sistema di mobilità più ecologico e efficiente, grazie all’intervento dell’Amministrazione Comunale e alla collaborazione con Miccolis spa.

Tarantini Time Quotidiano Questa mattina, in piazza Filippo D’Angiò, il Vicesindaco Nunzia Convertini, l’Assessora ai Trasporti Pasqualina Castronuovo e la Consigliera Mary Montanaro hanno consegnato quattro nuovi bus a metano all’azienda di trasporto pubblico locale Miccolis spa. Sostituiranno mezzi obsoleti sia per dimensioni sia per livello di emissioni, completando il rinnovo del parco mezzi. I nuovi bus possono trasportare fino a 41 persone, sono muniti di pedana per l’accesso di persone con disabilità, di videocamere a bordo e di sistema di geolocalizzazione in tempo reale collegato con l’app dell’azienda Mobility Martina Franca che consente ai cittadini di conoscere subito orari, percorsi, fermate e tempi di attesa dei bus. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

