Martina eletta sindaco dei ragazzi di Vercurago | Entusiasmo e partecipazione

Martina, eletta sindaco dei ragazzi di Vercurago, ha espresso entusiasmo e voglia di partecipazione, inaugurando con il primo Consiglio comunale dei ragazzi un percorso significativo di coinvolgimento giovanile. Un momento che sottolinea l’importanza di ascoltare le voci delle nuove generazioni e di promuovere una cittadinanza attiva e consapevole fin dalla giovane età. Un passo avanti verso un futuro più partecipato e inclusivo per tutta la comunità.

Eletti il consiglio comunale e il sindaco dei ragazzi - È stato eletto a Meldola il sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi, progetto riproposto quest’anno in stretta collaborazione col mondo della scuola, per promuovere un percorso di cittadinanza ... ilrestodelcarlino.it

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi elegge il nuovo Sindaco e rinnova l’impegno per il rispetto - Arezzo, 26 novembre 2025 – Il 25 novembre, il Consiglio Comunale dei Ragazzi elegge il nuovo Sindaco e rinnova l’impegno per il rispetto. lanazione.it

Martina Giannetti, capogruppo del Partito democratico in consiglio comunale alla Spezia, avvocata è stata eletta la nuova portavoce della Conferenza delle Democratiche della Liguria - facebook.com facebook

Martina Giannetti eletta portavoce della Conferenza delle Democratiche della Liguria #regioneliguria x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.