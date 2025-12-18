Marsiglia Longoria | De Zerbi è l’allenatore ideale per noi Ora abbiamo nove infortunati è un segnale d’allarme

Pablo Longoria ha commentato la situazione del Marsiglia, sottolineando come De Zerbi rappresenti l’allenatore ideale per la squadra. Tuttavia, l’attuale fase è segnata da nove infortuni, un evidente segnale d’allarme. La lunga conferenza stampa, durata oltre un’ora e mezza, ha approfondito i risultati e le sfide della prima parte di stagione, offrendo un quadro dettagliato della situazione del club.

Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, ha tenuto una lunghissima conferenza stampa che, come scritto da l'Equipe, è durata più di un'ora e mezza per commentare i risultati raggiunti in questa prima parte di stagione. Tra gli argomenti trattati dal massimo dirigente del club transalpino, ovviamente, c'è anche Roberto De Zerbi. Ecco le parole di Pablo Longoria riportate proprio dall'Equipe: Risultati positivi: Longoria: «Posso dividere la prima parte della stagione in tre parti. Un periodo competitivo fino al 1° settembre, col mercato ancora aperto. Poi un'altra stagione che inizia a settembre, una volta chiuso il mercato, con l'arrivo tardivo di alcuni giocatori per vari motivi.

