Marito e moglie mettevano a disposizione la casa per gli incontri del clan | 11 arresti negli Amato-Pagano

In un'operazione che ha scosso Napoli e provincia, le forze dell'ordine hanno smantellato un giro di incontri illeciti organizzati dal clan Amato-Pagano. L'azione ha portato all'arresto di 11 persone, ritenute affiliate all'organizzazione criminale, coinvolte in attività illegali e incontri segreti. Un duro colpo alla criminalità locale, che mostra ancora una volta la determinazione delle autorità nel contrasto alle mafie.

