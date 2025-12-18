Marito e moglie mettevano a disposizione la casa per gli incontri del clan | 11 arresti negli Amato-Pagano
In un'operazione che ha scosso Napoli e provincia, le forze dell'ordine hanno smantellato un giro di incontri illeciti organizzati dal clan Amato-Pagano. L'azione ha portato all'arresto di 11 persone, ritenute affiliate all'organizzazione criminale, coinvolte in attività illegali e incontri segreti. Un duro colpo alla criminalità locale, che mostra ancora una volta la determinazione delle autorità nel contrasto alle mafie.
Blitz contro gli Scissionisti tra Napoli e provincia: 11 persone, ritenute affiliate al clan, sono state arrestate. Dalle indagini è emerso che il clan riciclava i soldi sporchi in Spagna e pagava mesate alle famiglie degli affiliati detenuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: "Sua moglie deve venire in caserma", poi convince l'anziano marito ad aprirgli casa e gli ruba tutti i gioielli
Leggi anche: Incubo tra le mura di casa. Massacra di botte la moglie per le camicie piegate male. Marito violento allontanato
Michela Morutto e l'Alzheimer precoce del marito: «Paolo ha sempre voluto mettere a disposizione la nostra storia per infondere speranza in chi vive la nostra stessa situazione» - Oggi più che mai mi sento di affermare che stiamo facendo il suo volere»: è quanto dichiara ... vanityfair.it
Maltrattamenti della moglie a carico del marito, il punto della Cassazione - La moglie può essere condannata per maltrattamenti a causa di ingiurie e umiliazioni poste in essere a carico del marito davanti al figlio, per rispetto del quale il marito rimaneva in famiglia. diritto.it
Traffico di droga, arrestati marito e moglie: la centrale di spaccio nella loro abitazione - Su disposizione della Procura della Repubblica di Latina questa mattina i carabinieri del Nucleo investigativo del comando di Latina, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ... ilmessaggero.it
Telesveva. . +++ IL TG DI TELESVEVA +++ UCCISE LA MOGLIE CON A FORBICIATE: ORA LA PERIZIA PSICHIATRICA SUL MARITO REO CONFESSO - LAVORI NON IN REGOLA AL PORTO DI MOLFETTA, LA CORTE DEI CONTI CHIEDE RISARCIMENTO - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.