Mariotti priore sprint | Più carico del 2020 L’obiettivo? Risolvere il problema Pantaneto

Alessandro Mariotti, priore sprint, si presenta con una carica superiore a quella del 2020. La sua priorità è affrontare e risolvere il problema di Pantaneto, un obiettivo che lo motiva profondamente. Le recenti elezioni gli hanno regalato una spinta energica, paragonabile al momento in cui assunse per la prima volta la guida della comunità, alimentando la sua determinazione e il suo impegno.

di Laura Valdesi SIENA "Queste elezioni mi hanno dato una carica esagerata, come quando diventai priore per la prima volta", ammette Alessandro Mariotti. Eppure di acqua ne è passata sotto i ponti dal 2020, anno in cui raccolse il testimone da Paolo Bartolini. "Il motivo? Perché sono stato veramente soddisfatto di vedere la Contrada così compatta, anche quando ha espresso la sua preferenza per i dirigenti. La ringrazio e ne sono orgoglioso. Sai quando dentro di te ’risveglia’ qualcosa. Dopo sei anni sono più determinato e operativo di prima", ribadisce Mariotti. E’ stato eletto con una percentuale altissima, 92%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

