mario pineida ucciso in ecuador il difensore del barcelona de guayaquil

L’Ecuador piange la perdita di Mario Pineida, difensore di 33 anni e volto noto del calcio locale. Vincitore di due titoli con il Barcelona de Guayaquil e con 9 presenze in nazionale, il suo omicidio ha scosso profondamente il paese, lasciando un vuoto nel cuore degli appassionati e nello sport ecuadoriano.

L’ Ecuador è sconvolto dall’ omicidio di Mario Pineida, difensore 33enne vincitore di due titoli nazionali con il Barcelona di Guayaquil e volto famoso del calcio ecuadoriano con 9 presenze in nazionale maggiore. Il calciatore è stato vittima di un’ aggressione avvenuta in pieno giorno da parte di sicari nel quartiere di Samanes, nella zona nord di Guayaquil: è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco mentre usciva da una macelleria. La scena dell’omicidio di Mario Pineida a Guayaquil in Ecuador (foto APCesar Munoz) Il club ha confermato ufficialmente la notizia ed espresso il suo profondo dolore per la scomparsa del giocatore, che in carriera ha indossato anche la maglia dell’Independiente del Valle, del Nacional e del Fluminense. 🔗 Leggi su Lapresse.it

