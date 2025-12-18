Mario Pineida | il calciatore ucciso in un agguato fuori da una macelleria

Tragedia a Guayaquil: Mario Pineida, noto calciatore e difensore del Barcelona Sporting Club, è stato vittima di un agguato armato nel quartiere Samanes 4. La sua morte sconvolge il mondo dello sport e mette in luce il clima di violenza che colpisce la città. Un dramma che lascia senza parole e solleva molte domande sulla sicurezza e la criminalità in Ecuador.

