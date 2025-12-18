Mario Adinolfi condivide il dolore e le difficoltà affrontate durante la lotta contro l’anoressia della figlia Clara. Un’esperienza che lo ha messo di fronte a sentimenti di impotenza, ma anche a una speranza ritrovata grazie a un cambiamento che ha portato una nuova luce nel percorso di guarigione. Un racconto di resilienza e di come la determinazione possa fare la differenza in momenti di grande prova.

Mario Adinolfi parla dell'anoressia della figlia: «Mi sentivo condannato all'impotenza davanti al male che colpiva Clara»

Il giornalista racconta la sua battaglia più difficile e il momento in cui qualcosa è cambiato: «Tornato dall’Isola siamo riusciti a imprimere una svolta a questa storia che sembrava solo di dolore e ineluttabile condanna, ora quasi sei mesi dopo si rivede la luce». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

