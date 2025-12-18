Marina La Rosa e i guadagni da capogiro | 100 milioni per una sera dopo il GF

Marina La Rosa rivela i guadagni da capogiro ottenuti dopo il suo passaggio al Grande Fratello, svelando cifre sorprendenti e il senso di vuoto che ne è seguito. Ospite a È sempre Cartabianca, l’ex ‘Gatta Morta’ racconta i dettagli di un fenomeno mediatico che, 25 anni fa, cambiò per sempre la sua vita e il mondo dello spettacolo.

Marina La Rosa: «Il Grande Fratello mi rese ricca. Ma sentivo un senso di vuoto» - facebook.com facebook

