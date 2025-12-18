Marina La Rosa e i guadagni da capogiro | 100 milioni per una sera dopo il GF
Marina La Rosa rivela i guadagni da capogiro ottenuti dopo il suo passaggio al Grande Fratello, svelando cifre sorprendenti e il senso di vuoto che ne è seguito. Ospite a È sempre Cartabianca, l’ex ‘Gatta Morta’ racconta i dettagli di un fenomeno mediatico che, 25 anni fa, cambiò per sempre la sua vita e il mondo dello spettacolo.
L’ex ‘Gatta Morta’ svela a Cartabianca le cifre folli del post-reality e il senso di vuoto Cifre da record per un’ora in discoteca Ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, Marina La Rosa è tornata a parlare dell’incredibile fenomeno mediatico che la travolse 25 anni fa, dopo la prima storica edizione del Grande Fratello. . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
