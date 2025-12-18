Marina La Rosa | Dopo il ‘Grande Fratello’ ho guadagnato anche 100 milioni a sera

Marina La Rosa rivela i guadagni milionari dopo il suo passaggio al “Grande Fratello”, svelando cifre che hanno sorpreso il pubblico. Ospite di Bianca Berlinguer a “E’ sempre Cartabianca”, l’ex gieffina condivide i dettagli di un successo economico inaspettato. Una testimonianza che mette in luce come la notorietà possa trasformarsi in un vero e proprio business, cambiando radicalmente la vita di chi ha saputo cogliere l’attimo.

