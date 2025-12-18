Marianucci vuole spazio | è seguito da Torino Cremonese Genoa e Cagliari Tuttosport

Marianucci, giovane difensore centrale, sta attirando l'interesse di diversi club italiani, tra cui Torino, Cremonese, Genoa e Cagliari. Torino, in particolare, punta a rinforzare il reparto arretrato con un profilo che unisca talento e prospettiva futura. La sua crescita e il suo potenziale fanno di lui un nome da tenere d'occhio nel mercato dei giovani promesse del calcio italiano.

Marianucci è uno dei profili seguiti dal Torino, che cerca un giovane difensore centrale per rinforzare e ringiovanire il reparto arretrato. Il classe 2004 del Napoli ha trovato poco spazio con Conte e il club azzurro valuta il prestito. Sulla situazione si è mossa con decisione la Cremonese, con Genoa e Cagliari alla finestra. Riporta Tuttosport: “Il Torino è al lavoro per rinforzare il reparto arretrato e ha avviato una fase di valutazione su più profili difensivi. L’obiettivo della dirigenza granata è individuare un centrale giovane, con margini di crescita, capace di aumentare la competitività del pacchetto arretrato e allo stesso tempo abbassarne l’età media. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

