Marianucci verso il prestito | Torino in pole tre club alla finestra

Luca Marianucci si appresta a cambiare maglia, con il Torino in prima linea per assicurarsi il suo prestito. Tre club sono pronti a inserirsi nella corsa, mettendo in evidenza l'interesse crescente nei confronti del giovane talento. La situazione si fa calda, e il futuro del calciatore si sta delineando in modo sempre più chiaro, aprendo nuove possibilità e sfide per la sua carriera.

© Forzazzurri.net - Marianucci verso il prestito: Torino in pole, tre club alla finestra Il futuro di Luca Marianucci sembra destinato a tingersi di nuovo colore già a . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net Leggi anche: Verso Torino-Napoli: Politano sta meglio, Buongiorno vuole esserci. Sorpresa Marianucci? (Sky) Leggi anche: Verso Torino-Napoli, Elmas e Beukema in vantaggio su Politano e Marianucci (Sky) La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. #Marianucci potrebbe lasciare il #Napoli già gennaio: #Torino e #Cremonese sulle sue tracce Ne parla Nicolò Schira su Tuttosport: Il trasferimento sarà possibile solo in prestito, dato che in chiave futura l'ex Empoli rimane un elemento sul quale il Napoli punt; TORINO E CREMONESE SU MARIANUCCI: IL NAPOLI APRE AL PRESTITO DEL DIFENSORE A GENNAIO; Napoli, il mercato muove anche in uscita: Marianucci verso un prestito; Calciomercato Torino, Marianucci per tamponare l’emergenza difensiva. Accomando: "Marianucci al Torino? Dipende tutto da Conte" - Orazio Accomando, telecronista DAZN ed esperto di mercato per Sportmediaset, sul suo profilo X fa il punto della trattativa per regalare un nuovo difensore a Marco Baroni. torinogranata.it

TUTTOSPORT - Napoli, due squadre interessate a Marianucci, ipotesi prestito a gennaio - Luca Marianucci, difensore del Napoli e della Nazionale Under 21, finora ha disputato soltanto 90 minuti. napolimagazine.com

Torino e Cremonese a duello per Marianucci: il centrale del Napoli a caccia di spazio - È sfida anche sul mercato tra Torino e Cremonese, oltre che sul campo. tuttomercatoweb.com

Mercato Napoli, possibile uscita a gennaio: Marianucci verso il prestito Con l’avvicinarsi del mercato invernale, il Napoli valuta non solo rinforzi ma anche possibili uscite. Tra i nomi in bilico c’è Marianucci, centrale che fin qui ha trovato poco spazio. A fare il pu - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.