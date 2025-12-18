Marianelli e la sua Giunta. I 15 delegati del rettore. Formati i gruppi di lavoro.

Il neo rettore Massimiliano Marianelli ha presentato la sua squadra, composta da 15 delegati, pronti a guidare lo Studium nel nuovo sessennio. Con la formazione di gruppi di lavoro dedicati, si avvia un percorso di rinnovamento e collaborazione, volto a rafforzare l’istituzione e a promuovere iniziative strategiche per il futuro.

Il neo rettore Massimiliano Marianelli ha presentato la squadra di uomini e donne che lo affiancheranno nel governo dello Studium per il sessennio appena avviato. Ciascuno e ciascuna dei 15 delegati già nominati, incluso il prorettore, ha infatti annunciato il proprio gruppo di lavoro, che coadiuverà per sotto deleghe specifiche la Giunta del rettore Marianelli. Ecco i nomi: Alceo Macchioni Pro Rettore Vicario e delegato alle politiche di partecipazione, pari opportunità, ranking internazionali; Emidio Albertini (terza missione, innovazione sociale, relazioni con i territori); Caterina Capponi (orientamento, tutorato, relazioni con i mondi del lavoro); Cristina Costantini (politiche culturali, valorizzazione del patrimonio museale, archivistico e bibliotecario); Livio Fanò (intelligenza artificiale, infrastrutture di ricerca e tecnologiche); Annalisa Giusti (semplificazione amministrativa, trasparenza, atti convenzionali); Claudia Mazzeschi (benessere e salute della comunità, quarta missione); Marco Mazzoni (politiche per le sedi, comunicazione di ateneo); Graziella Migliorati (didattica, alta formazione, relazioni con il sistema formativo); Daniele Parbuono (comunità studentesca, politiche per la pace, reti istituzionali, organizzazione e coordinamento staff del rettore); Cristiano Perugini (bilancio, risorse economico-finanziarie, fondazioni); Diego Perugini Delegato (ricerca, sviluppo scientifico e crescita umana); Alessandra Pioggia (persone, relazioni e innovazione organizzativa); Diana Salciarini (relazioni internazionali, cooperazione); Paolo Verducci (cura del costruito, sostenibilità energetica, sicurezza). 🔗 Leggi su Lanazione.it

