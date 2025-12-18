Margherita Ceschin stordita e uccisa ergastolo per i due sicari assoldati dall' ex marito | Avevano divorziato non voleva darle più soldi

La tragica morte di Margherita Ceschin, uccisa nella sua casa di Treviso, ha portato alla condanna degli assassini. La Corte d’Assise ha inflitto l’ergastolo a due uomini, ingaggiati dall’ex marito della vittima. Un omicidio che rivela le oscure motivazioni legate a rancori e incomprensioni familiari, lasciando un segno profondo nella comunità e nel cuore di chi conosceva la vittima.

La Corte d?Assise di Treviso condanna all?ergastolo due uomini per l?omicidio di Margherita Ceschin, la 72enne trovata morta il 23 giugno 2023 nella sua abitazione di. 🔗 Leggi su Leggo.it

Margherita Ceschin stordita e uccisa, ergastolo per i due sicari assoldati dall'ex marito: «Era esasperato dai soldi che le doveva dopo il divorzio» - La Corte d'Assise di Treviso condanna all'ergastolo due uomini per l'omicidio di Margherita Ceschin, la 72enne trovata morta il 23 giugno 2023 nella sua abitazione di

