Margherita Ceschin stordita e uccisa ergastolo per i due sicari assoldati dall' ex marito | Avevano divorziato non voleva darle più soldi

La tragica morte di Margherita Ceschin, uccisa nella sua casa di Treviso, ha portato alla condanna degli assassini. La Corte d’Assise ha inflitto l’ergastolo a due uomini, ingaggiati dall’ex marito della vittima. Un omicidio che rivela le oscure motivazioni legate a rancori e incomprensioni familiari, lasciando un segno profondo nella comunità e nel cuore di chi conosceva la vittima.

Margherita Ceschin stordita e uccisa, ergastolo per i due sicari assoldati dall'ex marito - La Corte d’Assise di Treviso condanna all’ergastolo due uomini per l’omicidio di Margherita Ceschin, la 72enne trovata morta il 23 giugno 2023 nella sua abitazione di ... msn.com

Margherita Ceschin, ergastolo per i due killer. Il fratello della vittima: «Non c’è molto per cui festeggiare. Poteva andare meglio» - Le pene sono giuste ma qualcuno ne è rimasto affrancato. ilgazzettino.it

E' di due ergastoli il bilancio della sentenza di primo grado del processo ai quattro imputati del delitto di Margherita Ceschin, la pensionata di 72 anni, uccisa la notte del 23 giugno 2023, nel suo appartamento a Conegliano. Sentenza di non doversi procedere - facebook.com facebook

