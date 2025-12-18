Mare Fuori Artem sta male | 13 giorni di TSO Non provo più niente

Artem Tkachuk, noto per il suo ruolo in Mare Fuori, condivide su Instagram un messaggio forte e sincero. Dopo 13 giorni di TSO, l’attore rivela di sentirsi vuoto e senza emozioni. Un racconto che mette in luce le sfide personali dietro le luci del successo, lasciando i fan a riflettere sulla sua difficile battaglia interiore.

Artem Tkachuk, protagonista di Mare Fuori, rompe il silenzio su Instagram, raccontando cosa sta accadendo nella sua vita. L’attore ha confidato di volersi allontanare dai social pre prendersi cura della sua salute “mentale e spirituale”. Una confessione che arriva dopo che lo scorso settembre l’attore era stato accusato di aver rotto un macchinario all’Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, con un conseguente intervento dei carabinieri. Le parole di Artem. La star di Mare Fuori ha deciso di rompere il silenzio su Instagram, svelando come si sente in questo periodo e cosa gli è accaduto. “Non chiedo scusa a nessuno e non devo dare spiegazioni a nessuno – ha raccontato -. 🔗 Leggi su Dilei.it

