Mare fede e magia Il Golfo accoglie il Gesù bambino sbocciato tra le onde

Il Golfo di La Spezia si trasforma ogni Natale in un incantevole scenario di fede e speranza, dove il mare diventa testimone di un momento di magia e tradizione. Tra le onde di Marco Magi, il Gesù bambino sboccia, unendo spiritualità e identità marinara in un’atmosfera unica e suggestiva. Un connubio tra mare, fede e magia che rinnova il senso di attesa e di rivelazione delle comunità costiere.

LA SPEZIA Ogni Natale, lungo le coste italiane, il mare diventa luogo di attesa e di rivelazione, spazio simbolico in cui la tradizione cristiana incontra l'identità profonda delle comunità marinare. È un rito che affonda le radici nel nostro Golfo nel secondo dopoguerra e che, anno dopo anno, si è diffuso da un capo all'altro della penisola, trasformando porti e moli in scenari di straordinaria suggestione. All'appello mancherà però ancora una volta, con rammarico diffuso, il più antico Natale subacqueo d'Italia: quello di Porto Venere, manifestazione pionieristica nata nel 1968 e divenuta modello per decine di iniziative analoghe.

Tutta la magia dal Golfo alle 5 Terre Al Camec mostra 'Mare Nostrum' - Il mare della città, quello di Lerici e Porto Venere, infine l'abisso delle Cinque Terre.

