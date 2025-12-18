Marco Odermatt implacabile nella prima discesa in Val Gardena Paris sul podio ottimi Schieder e Casse

Marco Odermatt si conferma dominatore nella prima discesa in Val Gardena, dimostrando tutta la sua incredibile capacità e determinazione. Nonostante le difficoltà causate dalla nebbia e le interruzioni, l’elvetico ha mantenuto il ritmo vincente, conquistando un’altra vittoria. Sul podio anche Von Allmen, mentre Paris, Schieder e Casse offrono prestazioni di rilievo. La competizione si anima in questa fase cruciale della stagione.

Marco Odermatt si ripete e trionfa nuovamente nella discesa della Val Gardena. Nella prima delle due libere in programma sulla Saslong, dopo la partenza ritardata e una serie infinita di interruzioni a causa della nebbia, l'elvetico è implacabile e trionfa davanti al connazionale Franjo Von Allmen, che trova il primo podio della stagione. Fa festa anche l'Italia grazie a Dominik Paris, che conferma l'ottimo avvio di stagione e conclude al terzo posto. Davvero bella la prova della squadra azzurra, con piazzamenti di valore per Florian Schieder e Mattia Casse. Doppietta svizzera dunque in questa prima discesa.

Coppa del mondo di sci in Val Gardena 2025: Marco Odermatt domina la prima prova - Facebook Twitter Gmail LinkedIn Con la prima prova cronometrata di discesa, disputata martedì in Val Gardena, è iniziata ufficialmente la 58ª Saslong Classic. discoveryalps.it

Sci alpino, Odermatt subito davanti nella prima prova in Val Gardena. Ottimi segnali da Paris - Si alza il sipario sulla tappa in Val Gardena della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. oasport.it

Nella prima prova cronometrata di discesa sulla Saslong, il campione azzurro chiude con il terzo tempo, a 0”78 dal migliore, già velocissimo, mostrando solidità e confidenza su una pista che lo ha già visto vincere. Davanti a tutti Marco Odermatt, che detta sub - facebook.com facebook

Marco Odermatt: «Essere una star non è sempre facile», tra selfie negati e fan invadenti. Racconta l’aneddoto della scommessa da 5000 dollari e riflette sui limiti della privacy degli atleti. x.com

