marco odermatt implacabile nella prima discesa in val gardena paris sul podio ottimi schieder e casse

Marco Odermatt si conferma dominatore nella prima discesa in Val Gardena, dimostrando tutta la sua incredibile capacità e determinazione. Nonostante le difficoltà causate dalla nebbia e le interruzioni, l’elvetico ha mantenuto il ritmo vincente, conquistando un’altra vittoria. Sul podio anche Von Allmen, mentre Paris, Schieder e Casse offrono prestazioni di rilievo. La competizione si anima in questa fase cruciale della stagione.

Marco Odermatt si ripete e trionfa nuovamente nella discesa della Val Gardena. Nella prima delle due libere in programma sulla Saslong, dopo la partenza ritardata e una serie infinita di interruzioni a causa della nebbia, l’elvetico è implacabile e trionfa davanti al connazionale Franjo Von Allmen, che trova il primo podio della stagione. Fa festa anche l’Italia grazie a Dominik Paris, che conferma l’ottimo avvio di stagione e conclude al terzo posto. Davvero bella la prova della squadra azzurra, con piazzamenti di valore per Florian Schieder e Mattia Casse. Doppietta svizzera dunque in questa prima discesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

